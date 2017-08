Im August sind die deutschen Unternehmen zwar nicht mehr so euphorisch wie zuvor. Ifo-Chef Fuest bewertet die Lage trotzdem als "weiterhin sehr gut". Der Einzelhandel kränkelt, der Bau ist so stark wie nie.

Die deutsche Wirtschaft erwartet im nächsten halben Jahr noch bessere Geschäfte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex gab im August zwar um einen Zehntelpunkt auf 115,9 Punkte nach, weil die befragten Unternehmen ihre momentane Lage nicht mehr so euphorisch bewerteten. Aber die Stimmung sei "weiterhin sehr gut", betonte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Freitag in München. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...