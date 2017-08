Zürich / Zug - In der zweiten Hälfte 2018 wird die Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit haben, ein elektronisches Patientendossier zu erstellen. Spitäler sind als stationäre Leistungserbringer gesetzlich verpflichtet, sich bis 2020 einer zertifizierten Gemeinschaft anzuschliessen. Die Zeit drängt also, die Organisation und die Informatikmittel der Spitäler anzupassen. Dazu bieten drei eingespielte eHealth-Unternehmen eine einzigartige Kombination von Lösungen und Kompetenzen aus einer Hand an.

Die Herausforderungen für die Spitäler und Kliniken sind enorm: Per Gesetz müssen sie unter hohem Zeitdruck den Zugang zum elektronischen Patientendossier EPD sicherstellen. Damit verbunden sind eine Vielzahl von organisatorischen und IT-technischen Anpassungen an Fachapplikationen und internen Prozessen. Zum Beispiel müssen die stationären Leistungserbringer mannigfache Daten aus unterschiedlichsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...