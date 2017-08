Stuttgart - Insbesondere die extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) drückte die Renditen am Anleihemarkt in den letzten Monaten auf ein Rekordtief, so die Börse Stuttgart.Ihr historisches Tief habe die zehnjährige Deutsche Bundesanleihe im Juli 2016 mit minus 0,2% gehabt. Zu Beginn dieser Woche habe man bei der zehnjährigen Deutschen Bundesanleihe eine Rendite von 0,41% sehen können, bis zur Wochenmitte sei diese auf 0,372% gesunken, am Donnerstag aber wieder leicht auf 0,381% gestiegen. Anfang der Woche habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) knapp über 164,1 Punkten notiert, bis Donnerstag habe er jedoch auf 164,87 Punkte ansteigen können. (Ausgabe 33 vom 25.08.2017) (25.08.2017/alc/n/a)

