Die amerikanische Großbank Citigroup (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären am Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Anteilsschein aus (Record day war der 7. August 2017). Im Vergleich zur letzten Ausschüttung (0,16 US-Dollar) ist dies eine Verdoppelung. Die Anhebung wurde bereits Ende Juni nach erfolgreichem Verlauf des Stresstests durch die amerikanische Notenbank angekündigt. Damit werden auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...