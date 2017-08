Hamburg (ots) - Die Gefahren des Internets, die Flüchtlingspolitik und Umweltfragen sind herausragende Themen der eingereichten Titel für den NDR Kultur Sachbuchpreis 2017. Insgesamt 263 Einsendungen gehen in diesem Jahr in den Wettbewerb um die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Große Beachtung im aktuellen Sachbuchjahrgang finden auch Neuerscheinungen rund um Russland und Frankreich - zwei Länder, die derzeit im Fokus stehen.



Über die Vergabe des NDR Kultur Sachbuchpreises entscheidet eine achtköpfige Jury unter Vorsitz von Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk. Aus einer Longlist, die im Oktober veröffentlicht wird, wählt die Jury zunächst die Kandidaten aus, die ins Finale gehen. Anfang November gibt die Jury den diesjährigen Gewinnertitel bekannt.



Am Mittwoch, 22. November, wird der NDR Kultur Sachbuchpreis zusammen mit dem Förderpreis der VolkswagenStiftung "Opus Primum" im Herrenhäuser Schloss zu Hannover verliehen. NDR Kultur überträgt die Verleihung live ab 19.00 Uhr.



Neben Joachim Knuth gehören der diesjährigen Jury an: Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Journalistin der Süddeutschen Zeitung; Hendrik Brandt, Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung; Dr. Johann Hinrich Claussen, Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Hilal Sezgin, Schriftstellerin und Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums.



