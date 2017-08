Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission die Zulassung für Imraldi gegeben hat, einem Biosimilar-Kandidaten zu Humira®1(Adalimumab), zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, idiopathischer Arthritis in Jugendlichen, axialer Spondyloarthritis, Psoriasis-Arthritis, Psoriasis, pädiatrischer Plaque-Psoriasis, Hidradenitis suppurativa bei Erwachsenen und Jugendlichen, Morbus Crohn, pädiatrischer Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Uveitis.

Mit der Marktzulassung durch die Europäische Kommission für Imraldi ist Samsung Bioepis das erste Unternehmen der Branche, das die europäische Marktzulassung für Biosimilars für alle drei Anti-TNF-a Blockbuster erhält. Benepali (Etanercept) und Flixabi (Infliximab) erhielten die europäische Marktzulassung im Januar 2016 bzw. Mai 2016.

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir als erste in der Branche die europäische Marktzulassung für einen dritten TNF-Inhibitor erhalten haben. Wir sehen dies als Bestätigung für unsere agile Entwicklungsplattform für Biologika, die es uns ermöglicht hat, zugelassene Biosimilars in kürzerer Zeit und zu niedrigeren Kosten zu entwickeln", erklärt Christopher Hansung Ko, President und CEO von Samsung Bioepis. "Wir werden uns auch weiterhin mit unermüdlichen Verfahrensinnovationen und kompromisslosem Engagement für Qualität dafür einsetzen, eine der stärksten Biosimilar-Pipelines in der Branche zu fördern, damit mehr Patienten und Gesundheitssysteme in ganz Europa von diesen Biosimilars profitieren."

Die Zulassung von Imraldi durch die Europäische Kommission gilt für alle 28 EU-Mitgliedsstaaten ebenso wie für Norwegen, Island und Liechtenstein als Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Biogen wird Imraldiin den Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) vermarkten.

Die Zulassung wurde durch eine positive Stellungnahme zu Imraldiermöglicht, die von dem Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) im Juni 2017 ausgesprochen wurde.

