DZ BANK - Gratis Traden lernen in Hamburg, Berlin, Dresden, München, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart

DZ BANK Veranstaltungsreihe: Trading 360 Grad - Strategien für ein erfolgreiches Trading bei überschaubarem Aufwand

Kostenfreie Abendveranstaltung in sieben deutschen Städten

Vermittlung von Strategien für ein erfolgreiches Trading: Analysen, Tools und Taktiken

Kurz, prägnant und mit vielen praktischen Beispielen

Mit den Experten der allwöchentlichen DZ BANK-Webinarreihe

Termine in sieben deutschen Städten

Hamburg: 4. September

Berlin: 5. September

Dresden: 6. September

München: 7. September

Frankfurt: 11. September

Düsseldorf: 12. September

Stuttgart: 13. September

Beginn der Veranstaltung jeweils um 18:30 Uhr; die Vorträge dauern ca. zwei Stunden.

Bei dem anschließenden Get-together (inkl. Imbiss) können den Experten Fragen gestellt werden.

Analysemethoden: Überblick behalten im Informationsdschungel

Ob Politik, Wirtschaft, Zentralbanken oder Investoren - das Marktgeschehen wird von einer Vielfalt an Akteuren beeinflusst. Damit müssen aber auch die entsprechenden Fakten bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Hier den Überblick zu behalten, ist angesichts der alltäglichen Informationsflut eine echte Herausforderung. Es gilt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Entsprechend ist die Analyse und Auswertung von Fakten zentral für erfolgreiche Trading-Entscheidungen. Grund genug, diesem Thema einen Teil der Abendveranstaltung zu widmen.

Eigene Tradingstrategie entwickeln / optimieren: Anlageerfolg bei wenig Zeit und Aufwand

Daneben wird bei dem Tradingabend gezeigt, wie man mit überschaubarem Aufwand an den Märkten erfolgreich agieren kann und Trading in den Berufsalltag integrieren kann. Neben der Vermittlung von Tools, Vorfiltern und klaren Regeln wird Anlegern dabei auch ein Fahrplan für die Entwicklung ihrer persönlichen Tradingstrategie an die Hand gegeben.

Experten der DZ BANK-Webinarreihe

Die Experten der allwöchentlichen DZ BANK-Webinarreihe führen durch den Abend und veranschaulichen die vermittelten Inhalte anhand praktischer Beispiele. Im Anschluss an die Vorträge stehen sie den Teilnehmern für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

