München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Der Bürgercheck zur Wahl: Wie umgehen mit Trump, Erdogan und Putin?



Die Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses) Jürgen Trittin (B'90/Die Grünen, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss) Ina Ruck (ehem. ARD-Korrespondentin in Moskau und Washington) Alexander Gauland (AfD, Spitzenkandidat für die Bundestagswahl; Fraktionsvorsitzender Brandenburg) Julie-Christin Göths (Jungwählerin; Politikstudentin aus Aachen)



Terroristen, Kriegsdrohungen, Flüchtlinge: Die Welt ist in Aufruhr und Außenpolitik deshalb ein wichtiges Thema im Wahlkampf. "hart aber fair" konfrontiert Politiker mit den Fragen der Wähler: Was ist besser, Diplomatie oder klare Kante? Welche Rolle hat Deutschland in der Welt?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de