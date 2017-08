Bonn (ots) - Der digitale Wandel ist ein aktuelles und zentrales Beratungsthema für Consultingfirmen. Er hat aber auch spürbare Auswirkung auf die Consultingbranche selbst. Der Art und Weise, wie Unternehmensberatungen ihre Arbeitsprozesse und ihre Führungskulturen anpassen und auf welche speziellen Herausforderungen Unternehmensberater dabei in den unterschiedlichen Beratungsfeldern stoßen, spürt der diesjährige Branchenkongress nach. In 12 Key-Notes, Expertenrunden und interaktiven Foren sorgt der Kongress für lösungsorientierte Antworten und Anregungen für die Consulting-Praxis. Erstmalig ist eine Startup-Challenge Consulting in die Branchenveranstaltung integriert. Hier erhalten drei von einer Jury ausgewählten Start-ups die Gelegenheit, ihre digitalen Produkte oder Services vorzustellen, die in der Unternehmensberatung eingesetzt werden können. Veranstaltungsort ist am 17. November 2017 das Steigenberger Hotel in Köln. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU).



Die Key-Notes sind in diesem Jahr:



- Trends im Beratungsmarkt in Deutschland und Europa Ralf Strehlau, BDU-Präsident - Watson: Feind oder Freund Stephan Multhaupt, gmc² GmbH - Warum uns Agilität näher zum Klienten bringt Caterine Schwierz, von Rundstedt - Was man niemals digitalisieren kann Malte W. Wilkes, Wilkes Consult Strategy & Execution Beratung - Der Gedanke lenkt den Körper Stefan Spies, Universität St. Gallen



Weitere Themen:



- Restrukturierung 4.0 - Auswirkungen der Digitalen Transformation auf die Geschäftsmodelle in der HR-Beratung - Digitale Consulting Services - Aus Kundensicht Denken und Handeln - Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Management von Veränderungen - Digital Matching - Die Digitale Transformation der Unternehmensfinanzierung



Programm + Anmeldeunterlagen 2017 und Impressionen der Veranstaltung 2016 unter:



https://www.bdu.de/veranstaltungen/deutscher-beratertag-2017 https://www.youtube.com/user/BDUVideos



Der Teilnahmepreis beträgt 490 Euro + MwSt. Am Vorabend findet für die Teilnehmer der Veranstaltung ab 19:00 Uhr ein Get-together statt (zusätzlicher Teilnehmerpreis: 90 Euro + MwSt.), das in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit zur persönlichen Netzwerkpflege bietet.



OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9562.rss2



Pressekontakt: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. Klaus Reiners (Pressesprecher) Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.de