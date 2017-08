Die Öl- und Heizölpreise verabschieden sich fest ins Wochenende. Heizöl ist im Vergleich zu Donnerstag 0,4 und auf Wochensicht rund einen Cent bzw. Rappen je Liter teurer geworden. Am Golf von Mexiko gewinnt Hurrikan Harvey an Stärke und bleibt kurzfristig das entscheidende Thema am Ölmarkt. Die Wetterupdates sind eindeutig: Harvey ist auf dem Weg. - vom Tropensturm zum ausgewachsenen Hurrikan der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...