Der DAX pendelt im bisherigen Handel um die Marke von 12.200 Punkten. Die Anleger warten auf die Rede von EZB-Chef Mario Draghi auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Draghi könnte in seiner Rede neue Impulse für den DAX setzen. In beide Richtungen.

Charttechnisch betrachtet sind sowohl der DAX als auch der US-Sammelindex S&P500 deutlich angeschlagen. Beide Indizes verlaufen kurzfristig in einem Abwärtstrend und sind short einzustufen.

Solange der DAX nicht über 12.400 Punkte und der S&P500 nicht über 2.475 Punkte ansteigen kann wird sich am Short-Modus nichts ändern. Die Anlaufmarken beider Indizes lauten auf 11.800 und 2.400 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 12.200 Punkten, Gap bei 12.075 Punkten offen.

DAX nimmt weiter Kurs auf etwa 11.800 Punkte, solange 12.400 Punkte nicht fallen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet, kurze Zwischenerholungen sind normal.

US-Index S&P500, Erholung bis etwa 2.450 Punkte durch, nun weiter fallende Kurse erwartet.

Rede von EZB-Präsident Mario Draghi um 21:00 Uhr in Jackson Hole erwartet.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 34)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären, leicht bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. August 2017): Bei 14,92% (Vortag 15,16%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...