Die Wiener Börse hat am Freitag bis zu Mittag leicht zugelegt. Der ATX stieg bis 12.00 Uhr um 13,14 Punkte bzw. 0,41 Prozent auf 3.218,23 Zähler. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,26 Prozent, FTSE/London +0,30 Prozent und CAC-40/Paris +0,11 Prozent.Im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden Reden wichtiger Notenbanker in Jackson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...