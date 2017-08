Liebe Trader,

Am letzten Handelstag dieser Woche fällt besonders das Wertpapier von Leoni auf, welches sich mit einem Kussgewinn von knapp sechs Prozent an seine Jahreshochs von 56,11 Euro heran tastet. Damit wird der seit einem Kursstand von 23,00 Euro bestehende Aufwärtstrendkanal weiter fortgesetzt und dürfte sogar bis an die Hochs aus 2015 bei 63,57 Euro heranreichen. Auf diesen finalen Kursschub können jetzt interessierte Marktteilnehmer durch ein Investment in entspreche Long-Positionen setzen und noch eine satte Rendite erzielen. Unterstützend kommt hinzu, dass die erste Kaufwelle zwischen 23,00 und 35,93 Euro dieselbe Ausdehnung haben sollte, wie vom letzten Korrekturtief bei 44,62 Euro bis zu den Hochs aus 2015.

Long-Chance:

An den aktuellen Jahreshochs von 56,11 Euro sollten sich Anleger kurzfristig auf einen Dämpfer bei der Leoni-Aktie einstellen, ein erfolgreicher Ausbruch mindestens per Tagesschlusskurs darüber eröffnet hingegen weiteres Kurspotential bis 63,57 Euro und eignet sich nach wie vor sehr gut für ein fortgesetztes Long-Investment Die Verlustbegrenzung sollte jetzt in jedem Fall auf Minimum 51,60 Euro angesetzt werden - dieses Niveau eignet sich übrigens auch hervorragend für bestehende Positionen. Taucht das Papier von Leoni wiedererwarten unter den EMA 50 bei aktuell 50,45 Euro ab, sie müssen sukzessive Abgaben zunächst auf das Niveau von 47,64 Euro einkalkuliert werden, darunter kann es sogar auf die Horizontalunterstützung von 46,07 Euro weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 56,20 Euro

Kursziel: 60,00 / 63,57 Euro

Stopp: < 51,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,60 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 56,02 Euro; 12:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

