FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag vor mit Spannung erwarteten Notenbanker-Reden schwach tendiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 164,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 2,8 Basispunkte auf 0,40 Prozent. Die Entwicklung an anderen Rentenmärkten des Euroraums war meist ähnlich.

Händler begründeten die moderaten Kursverluste mit der freundlichen Stimmung an den Börsen. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren war deshalb etwas schwächer. Die geringfügige Stimmungseintrübung in deutschen Unternehmen, gemessen am Ifo-Geschäftkslimaindex, machte sich am Rentenmarkt kaum bemerkbar.

Der Fokus der Anleger liegt vor dem Wochenende auf der renomierten Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole. Am Freitag werden sich sowohl die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, als auch der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, mit Redebeiträgen zu Wort melden. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der beiden Notenbanken.

Fed-Chefin Yellen wird bereits um 16.00 Uhr MESZ sprechen, EZB-Chef Draghi erst um 21.00 Uhr MESZ. Neben Yellen und Draghi sieht das Konferenzprogramm keinen Auftritt eines anderen ranghohen Geldpolitikers vor. Neben zahlreichen Universitätsprofessoren sind die Chefvolkswirtin der OECD, Catherine Mann, und der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF), Maurice Obstfeld, aufgeführt./bgf/jkr/she

ISIN DE0009652644

AXC0110 2017-08-25/13:02