In fünf Jahren wird die global installierte Photovoltaik-Leistung mehr als doppelt so hoch sein wie die Kapazität der Kernkraftwerke. Ende des Jahres dürften beide Erzeugungsarten auf rund 390 Gigawatt Gesamtleistung kommen. Ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung ist dennoch beträchtlich.Die Analysten von GTM Research erwarten in diesem Jahr einen Photovoltaik-Zubau von mindestens 81 Gigawatt. Erst am Donnerstag hatte IHS Markit auf Grundlage der extrem hohen Nachfrage in China in diesem Jahr seine Prognose auf 90 Gigawatt angehoben. In beiden Fällen gehen die Analysten jedoch von einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...