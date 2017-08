Der US-Nobelpreisträger Christopher Sims warnt: Wenn die Menschen das Vertrauen in den Euro verlieren, ist die EZB machtlos. Außerdem: Bei der Digitalisierung der Arbeitswelt verliert eine Gruppe besonders.

Alle drei Jahre herrscht in Lindau am Bodensee im August Hochbetrieb. Dann trifft sich dort die Elite der Ökonomenzunft. Dieses Jahr ist es wieder soweit. 16 Nobelpreisträger und 350 ausgewählte Studenten aus 66 Ländern haben sich auf der Bodenseeinsel eingefunden, um über aktuelle Probleme der Ökonomie zu diskutieren.

Wer denkt, dass es dabei nur um esoterische Themen aus dem akademischen Elfenbeinturm geht, hat sich getäuscht. Die Nobelpreisträger haben etwas zu sagen - auch zu aktuellen Fragen der Wirtschaftspolitik.

So nahm der US-Ökonomen Christopher Sims - einen Tag nachdem EZB-Chef Mario Draghi in Lindau die Anleihekäufe der EZB als große Erfolgsstory verkauft und behauptet hatte, er habe den Euro gerettet - die Politik der Notenbanker kritisch unter die Lupe. Sims zeigte, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank ein "Mythos" sei. Im Falle eines Vertrauensverlustes kann sie den Euro nicht retten. Das können nur die Regierungen.

Ausgangspunkt der Überlegungen von Sims ist die Gefahr, dass eine Regierung, deren Anleihen die EZB erworben hat, ihren Schuldendienst einstellt. In diesem nicht unwahrscheinlichen Fall muss die EZB ihre Forderungen gegenüber dem Land abschreiben. Das lässt auf der Aktivseite ihrer Bilanz ein Loch entstehen, das ihr Eigenkapital übersteigt.

Ein privates Unternehmen wäre in diesem Fall pleite. Die Zentralbank aber kann nicht pleite gehen, da sie selbst Geld drucken kann. Manche Ökonomen und Zentralbanker argumentieren daher, die EZB könne im Verlustfall negatives Eigenkapital in die Aktivseite ihrer Bilanz einbuchen und ihre Geschäfte ungehindert weiterführen - ganz so als sei nichts geschehen.

Sims hält das jedoch für eine Illusion. Die Gefahr sei groß, dass die Anleger das Vertrauen in die Währung ...

