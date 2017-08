Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt am Freitagmittag weiterhin um die Schlussstände vom Vortag. Der Leitindex SMI notiert nach mehreren Vorzeichenwechseln knapp im Minus. Die Anleger hielten sich mit Blick auf das Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole zurück, hiess es. Der abwartenden Haltung konnten auch stützende Konjunkturdaten aus einigen Euro-Ländern nichts entgegensetzen.

Von dem seit Donnerstag laufenden Treffen in den Bergen von Wyoming erhoffen sich die Marktakteure Hinweise auf den weiteren Kurs der Geldpolitik in den USA und Europa. Mit Spannung erwartet wird die Rede von Fed-Präsidentin Janet Yellen am Nachmittag. Neben der Frage des Tempos weiterer Zinsschritte oder des Abbaus der Bilanz steht dabei auch das Thema einer zweiten Amtszeit der Fed-Chefin im Raum. Nicht nur, ob US-Präsident Donald Trump sie erneut ernennen würde, sondern auch, ob sie überhaupt weitermachen will, ist dabei von Interesse. Dass EZB-Präsident Mario Draghi die Rocky Mountains als Szenerie für eine Kursänderung der EZB wählen dürfte, gilt indes als unwahrscheinlich.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr 0,03% tiefer bei 8'940,70 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt hingegen 0,10% auf 1'430,26 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert wiederum ...

