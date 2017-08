Düsseldorf - Wenngleich diese Woche keine wichtigen Notenbankentscheidungen stattfinden, liefert der konjunkturelle Veröffentlichungskalender doch neues Futter für die Währungshüter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei liege der Fokus zum einen auf den USA. Schlüsselgröße hier sei der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht. Dieser dürfte weiterhin ein solides bis gutes Bild zur Beschäftigungssituation in den USA zeichnen. Die Arbeitslosenquote habe zuletzt bereits unterhalb der 4,5%-Marke gelegen, bei der die FED aktuell das Ziel der Vollbeschäftigung als erreicht ansehe. Auch im August rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einer unverändert niedrigen Arbeitslosenquote von nur 4,3%. 180.000 neue Stellen dürften dabei wohl neu geschaffen worden sein.

