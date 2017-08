Berlin - Die Deutsche Finance Group verwaltet aktuell in zehn Dachfonds für Privatanleger sowie einem Dachfonds für institutionelle Anleger ein Vermögen von rund 450 Mio. Euro, so die Experten von Scope Analysis.Die gesamten Assets under Management der Gruppe würden sich auf 939 Mio. Euro belaufen.

