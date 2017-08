Berlin (ots) - Am Dienstag, 29. August 2017, stellt die Piratenpartei Deutschland in einem Pressegespräch ihren "Masterplan Energiewende" für die konkrete Umsetzung der Energiewende vor. Die vorhandenen Technologien für eine Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien sind vollkommen ausgereift, weitere sind in Entwicklung. Die Umstellung des Energiesystems auf 100% regenerative Quellen ist die Basis für ein neues Wirtschaftswunder in Deutschland und der Weg in eine nachhaltige Gesellschaft.



Ort: Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei Deutschland, Pflugstraße 9a, 10115 Berlin Zeit: Dienstag, den 29. August 2017 um 10.30 Uhr



Die Bürger in Deutschland wünschen sich die Energiewende. Für 95% der Deutschen ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien ein wichtiges Thema. [1] Aktuell machen sich 71% der Bürger über den Klimawandel die größten Sorgen, noch vor neuen Kriegen (65%) oder Terroranschlägen (62%). [2] Doch bisher fehlt es in Deutschland an einem umfassenden Konzept für die Umsetzung der Energiewende.



Quellen:



[1] http://ots.de/9h5x5



[2] http://ots.de/mlCuF



