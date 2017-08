Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.445,60 +0,20% +9,35% Euro-Stoxx-50 3.453,19 +0,25% +4,94% Stoxx-50 3.057,08 +0,36% +1,55% DAX 12.219,48 +0,32% +6,43% FTSE 7.434,93 +0,38% +4,09% CAC 5.125,72 +0,25% +5,42% Nikkei-225 19.452,61 +0,51% +1,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,39 -28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,73 47,43 +0,6% 0,30 -16,3% Brent/ICE 52,36 52,04 +0,6% 0,32 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,05 1.286,41 +0,1% +1,64 +11,9% Silber (Spot) 17,05 16,98 +0,4% +0,07 +7,1% Platin (Spot) 980,75 981,00 -0,0% -0,25 +8,5% Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,5% +0,01 +20,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang dürfte das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole die Kurse an der Wall Street machen. Schon seit Tagen warten die Investoren gespannt auf die Reden von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi. Doch die Erwartungen gehen recht weit auseinander. Die einen rechnen bei Yellen mit Aussagen zum weiteren Tempo bei den Zinserhöhungen sowie der Inflation. Und Draghi könnte sich zur weiteren geldpolitischen Richtung und zum Euro äußern, so die Spekulationen. Andere wiederum erwarten nur wenige substanziellen Neuigkeiten, denn erst im Herbst dürften die beiden Notenbanken ihre weiteren geldpolitischen Kurse genauer abstecken. Vor dem Handelsstart wird zwar noch der US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht, doch dürfte der Einfluss begrenzt bleiben. Bei den Einzelwerten könnten Broadcom trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen und einem erhöhten Umsatzziel unter Druck kommen. Einige Marktteilnehmer hatten wohl mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet. So kommentierte RBC-Analyst Amit Daryanani, die Zahlen hätten im großen und ganzen die Erwartungen der Wall Street erfüllt, doch das sei "derzeit nicht genug". Auch Gewinnmitnahmen könnten einsetzen, denn die Aktie hat seit Jahresbeginn um 45 Prozent zugelegt. Nachbörslich ging es für die Papiere um 2,5 Prozent nach unten. Vor der Startglocke ist die Aktie dagegen noch nicht aktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: revidiert +6,4% gg Vm; vorläufig +6,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem deutlich über den Erwartungen ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex notieren Europas Börsen am Freitagmittag mit moderaten Aufschlägen. Der Index fiel nach seiner monatelangen Rekordjagd zwar im August auf 115,9 von 116, die Erwartung lag allerdings nur bei 115,5. Die wichtige Erwartungskomponente ist sogar gestiegen. Vor allem der starke Konsum stützt die deutsche Wirtschaft. Die Anleger warten nun mit Spannung auf die Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi. Größeren Einfluss könnte die Draghi-Rede auf den Euro haben. Draghi könne nicht nichts zum Euro sagen, so die Commerzbank. Denn in diesem Fall müsse er mit einer Aufwertung rechnen. Andererseits könne er auch kaum die verbale Interventionskeule herausholen, weil sich die Notenbanken gegenseitig versprochen hätten, auf einen Abwertungswettlauf zu verzichten. Am Aktienmarkt sind Rohstoffaktien die Tagesgewinner mit einem Indexplus von 1,4 Prozent. Mit der Hochstufung des Sturms "Harvey" zu einem Hurrikan vor der Küste von Texas geraten dort wichtige Förderanlagen in Gefahr. Einige Raffinerien sollen bereits geschlossen worden sein. Dies treibt die Ölpreise um ein halbes Prozent nach oben und sorgt auch für steigende Kurse bei Aktien aus der Rohstoffbranche. Bei den Einzelwerten sorgt weiter Stada für Gesprächsstoff. Hier scheint kein Ende der Hausse in Sicht, der Kurs legt um weitere 1,3 Prozent zu. Die Mitteilung über Verhandlungen über einen Gewinnabführungsvertrag heize dem Kurs weiter ein, sagt ein Händler. Den noch verbliebenen Aktionären soll zudem ein Abfindungsangebot unterbreitet werden. Eine Erholung um 20 Prozent gibt es bei Provident Financial. Die Aktie war am Dienstag nach einem desaströsen Gewinnausblick um in der Spitze 70 Prozent abgestürzt. Nun holt das britische Finanzunternehmen einen früheren Manager zurück, um das darbende Kerngeschäft mit Konsumentenkrediten wieder auf Vordermann zu bringen. Ahold Delhaize geben knapp 5,1 Prozent ab. "Die Entwicklung in den USA drückt", sagt ein Marktteilnehmer. Amazon und Whole Foods haben unmittelbar vor der Übernahme umfangreiche Preissenkungen angekündigt. Das belastete bereits die Aktien der Konkurrenten in den USA. Amazon übernimmt Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar. Der Index der Einzelhandelswerte ist mit einem Minus von 0,9 Prozent das Schlusslicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1819 +0,21% 1,1795 1,1802 +12,4% EUR/JPY 129,57 +0,23% 129,27 129,02 +5,4% EUR/CHF 1,1388 +0,01% 1,1387 1,1380 +6,3% EUR/GBP 0,9206 -0,04% 0,9210 1,0850 +8,0% USD/JPY 109,63 +0,04% 109,59 109,30 -6,2% GBP/USD 1,2838 +0,24% 1,2807 1,2804 +4,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien haben am Freitag die positiven Vorzeichen überwogen. Das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, auf dem am Freitag Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi sprechen werden, hatte für die meisten Anleger seinen Schrecken verloren. Am Markt herrsche nunmehr die Überzeugung vor, dass die Reden von Yellen und Draghi "so langweilig wie irgend möglich" sein werden, meinte Rob Carnell, Chefvolkswirt für die Region Asien-Pazific bei ING. Die Tokioter Börse profitierte davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Eine schwächere heimische Währung ist tendenziell positiv für die japanische Exportwirtschaft. In Schanghai stiegen die Kurse im Schnitt um 1,8 Prozent. Das war der stärkste Anstieg seit dem 15. August vergangenen Jahres. Die Aufwärtsbewegung in China wurde von Bankenaktien getragen. Die Aktien der Industrial And Commercial Bank stiegen in Schanghai um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch. In Hongkong verteuerten sich Bank of Communications (Bocom) um 4 Prozent und Citic Bank um 2,6 Prozent. Beide Banken hatten am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Halbjahrszahlen vorgelegt. Auch die am Freitag in der Mittagspause veröffentlichten Zahlen der Bank of East Asia überraschten positiv. Die Aktie legte um 3,9 Prozent zu. In Seoul stieg der Kospi um 0,1 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics geriet in der letzten halben Handelsstunde stärker unter Druck und gab um 1,1 Prozent nach. Nach Börsenschluss in Südkorea wurde bekannt, dass Samsung-Erbe Lee Jae-yong wegen Korruption und anderer Straftaten zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch zwölf Jahre Haft gefordert.

CREDIT

Nur wenig verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Im Fokus stehen nachrichtlich zwar die Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi. "Übergeordnet ist der Kreditmarkt aber der einzige, wo man noch verlässliche Renditen erzielen kann", sagt ein Analyst. Daher gebe es genügend Marktteilnehmer, die jedwede nachrichtlich bedingte Ausweitung zu prämienorientierten Verkäufen nutzten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DHL Supply Chain der Deutschen Post investiert 70 Mio Euro in Asien

DHL Supply Chain baut seine Präsenz in Asien aus. Wie die Deutsche Post mitteilte, will der auf Kontraktlogistik spezialisierte Geschäftsbereich bis 2020 rund 70 Millionen Euro in den Ausbau des Geschäfts in Thailand, Vietnam, Kambodscha und Myanmar investieren.

Merck-Mittel Mavenclad zur Behandlung von MS erhält EU-Zulassung

Die Europäische Kommission hat das Merck-Medikament Mavenclad mit dem Wirkstoff Cladribin zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS) bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität zugelassen. Die Marktzulassung gilt für die 28 Länder der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen, teilte der Darmstädter Pharmakonzern mit.

RWE kauft für bis zu 19 Millionen Euro eigene Aktien zurück

Der Energiekonzern RWE will bis zu 19 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben, um diese dann an seine Mitarbeiter weiterzureichen. Der Rückkauf von bis zu 725.000 Aktien werde der Woche von 7. bis zum 15. November ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Börse stattfinden, teilte die RWE AG. Er diene einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen.

Fraport-Chef bekräftigt Wachstumsziele für 2017

