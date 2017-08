Anleihe über Plattform zeichnen - über die Online-Immobilien-Investmentplattform iFunded.de wird aktuell eine Crowdfunding-Immobilien-Anleihe (WKN/ISIN: A2E4FQ / DE000A2E4FQ5) öffentlich angeboten, die an der Frankfurter Börse gelistet werden soll. Für das neue Projekt "Eisenzahnstraße Berlin" nahe des Berliner Kurfürstendamms sollen insgesamt 10 Millionen Euro via Crowdfunding eingesammelt werden. Die Anleger erhalten einen jährlichen Zinskupon von 5,5 Prozent, der halbjährlich ausgeschüttet wird. Emittentin der Anleihe ist SCP Eisenzahnstraße 11-16 GmbH & Co. KG.

ANLEIHE CHECK: Die Laufzeit der Anleihe (WKN: A2E4FQ) beträgt 3,5 Jahre, beginnend am 26. Juli dieses Jahres und endend am 31. Dezember 2020. Anleger erhalten eine jährliche Rendite von 5,5 Prozent, wobei die Emittentin halbjährliche Zinszahlungen über iFunded.de vorsieht. Ein Treuhänder verwaltet auf einem Sicherungskonto erforderliche Mittel für Zinszahlungen.

Zeichnung ab 1.000 Euro möglich

Zunächst konnten institutionelle sowie semi-professionelle Anleger mit einem Mindestanlagevolumen von 100.000 Euro im Zuge des Private-Placements in das Projekt investieren. In der zweiten Phase, dem Public-Placement, können derzeit auch private Investoren per Crowdfunding ab einer Summe von 1.000 Euro die Anleihe zeichnen. Interessierte Anleger können sich ganz einfach über die Online-Plattform iFunded registrieren.

