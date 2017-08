Mit - laut Hersteller - 50 % Energieeinsparungen und wartungsfreundlichem Design arbeiten die Pumpen effizient und amortisieren sie sich in kurzer Zeit. Die Schrauben-Vakuumpumpen eignen sich für Anwendungen mit hohem Vakuumbedarf, etwa in der Glasindustrie, an Verpackungslinien, in der Dosenherstellung sowie für Trocknungsprozesse. Sie unterstützen die Umstellung mehrerer dezentraler Pumpen auf eine zentrale Vakuumversorgung. Sie basieren konstruktiv auf den Plug-and-play-Prinzipien der Kompressoren des Unternehmens. Die Vakuumpumpen verfügen über ein hohes Leistungsvermögen und sind umweltverträglich. Im Rahmen einer zentralen Versorgung lässt sich die Vakuumerzeugung mit den Pumpen genau an den Bedarf des Kunden anpassen. Denn die mittels Elektronikon-Steuerung intelligent gesteuerten Vakuumpumpen arbeiten sparsam mit variabler Drehzahl (Variable Speed Drive (VSD)). Zudem ermöglicht die sogenannte Drucksollwert-Regelung ("Set-Point-Control"), dass die Pumpe immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...