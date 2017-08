BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Ankündigungen der US-Regierung zur stärkeren Unterstützung der Ukraine im Grundsatz begrüßt. Die Äußerungen von Verteidigungsminister Jim Mattis seien eine "klare Positionierung", die insgesamt im Einklang mit der bisherigen US-Politik und auch mit der Beschlusslage in der EU stehe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Es sei auch die Auffassung der Bundesregierung, dass die Annexion der Krim durch Russland völkerrechtswidrig gewesen sei und dass Kampfhandlungen in der Ostukraine sofort beendet werden müssten.

"Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass dieser von Russland geschürte Konflikt in der Ostukraine nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden kann", betonte Seibert. Damit das gelinge, müssten die Vereinbarungen des Minsker Abkommens vollständig umgesetzt werden.

Mattis hatte der Ukraine während eines Besuchs die Unterstützung der USA zugesagt. Gleichzeitig warf er Moskau den Versuch vor, mit Gewalt neue Grenzen einzuziehen. Waffen versprach der US-Verteidigungsminister der Ukraine allerdings ausdrücklich nicht.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 07:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.