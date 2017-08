Der August ist Urlaubsmonat, das lässt sich auch Börsenpunk Jochen Kauper nicht entgehen. Um die Zeit bis zur nächsten Sendung zu überbrücken, erzählt er von seinen Anfängen an der Börse, dem ersten Deal und auch gleichzeitig der ersten Enttäuschung. Außerdem gibt der Börsenpunk Einblick in seine Anlagestrategien und geht auf Investoren ein, deren Ideen ihn geprägt haben und immer noch beeindrucken. In zwei Wochen geht es dann mit den regulären Sendungen weiter. Gut erholt wird der Börsenpunk wie gewohnt Aktien präsentieren, die Anleger im Auge behalten sollten.