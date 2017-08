Hertha BSC spielt in der Gruppenphase der Europa League in Gruppe J mit Athletic Bilbao, Sorja Luhansk und dem Östersunds FK. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Freitagnachmittag in Monaco. Der 1. FC Köln ist in Gruppe H mit dem FC Arsenal, BATE Baryssau und Roter Stern Belgrad.

Die TSG Hoffenheim landete in Gruppe C mit Sporting Braga, Ludogorez Rasgrad und Istanbul Basaksehir FK. Die weiteren Auslosungsergebnisse: Gruppe A: FC Villarreal, Maccabi Tel Aviv, FC Astana, Slavia Prag; Gruppe B: Dynamo Kiew, Young Boys Bern, Partizan Belgrad, Skenderbeu Korce; Gruppe D: AC Mailand, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK Athen; Gruppe E: Olympique Lyon, FC Everton, Atalanta Bergamo, Apollon Limassol; Gruppe F: FC Kopenhagen, Lokomotive Moskau, Sheriff Tiraspol, FC Zlin; Gruppe G: Viktoria Pilsen, FCSB Bukarest, Hapoel Beer Sheva, FC Lugano; Gruppe I: FC Salzburg, Olympique Marseille, Vitoria Guimaraes, Konyaspor; Gruppe K: Lazio Rom, OGC Nizza, SV Zulte Waregem, Vitesse Arnhem; Gruppe L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad San Sebastian, Rosenborg Trondheim, Vardar Skopje. Die Gruppenphase startet am 14. September und endet mit dem 6. Spieltag am 7. Dezember 2017.