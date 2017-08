Liebe Leser,

die Unternehmen Royal Dutch Shell, BP, Chevron und ExxonMobil zahlten in den vergangenen Jahren allesamt eine Dividende an ihre Aktionäre aus. ExxonMobil zahlt per Q3 2017 eine Dividende von 0,77 US-Dollar je Aktie. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist die Dividende somit um 2,7 % gestiegen. Chevrons Dividende beträgt per Q3 2017 1,08 US-Dollar und damit um 0,90 % mehr als im Vorjahr. Die Dividenden von BP sowie Royal Dutch Shell sind im Gegensatz zu den oberen beiden Unternehmen ... (David Iusow-Klassen)

