FRANKFURT (Dow Jones)--Zu einem Richtungswechsel an den europäischen Aktienmärkten könnte es ab der kommenden Woche kommen. Sollte es keine negativen Überraschungen vom Treffen der Notenbanker in Jackson Hole geben, dürften sich die Märkte wieder auf die durchgängig besseren Konjunkturdaten konzentrieren. Denn spätestens seit den besseren Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und vor allem dem Ifo-Index dürfte vielen Analysten klar geworden sein, dass keine Ende des Aufschwungs absehbar ist.

Damit verliert die Rechtfertigung für die zuletzt gesehene Kaufzurückhaltung immer mehr an Boden. Bei der Deutschen Bank nahm man daher den deutschen Aktienmarkt wieder auf "Übergewichten" nach einem euro-induzierten "Untergewichten". Auch bei Morgan Stanley räumen die Analysten in ihrer Aktienstrategie für Europa ein, dass die Revisionen bei den Gewinnschätzungen ihren Boden gefunden hätten. Offen sei aber die Frage, ob die Märkte dem auch nach oben folgen werden.

Gefahren durch Euro-Anstieg langsam entschärft

Die Gefahr für Europas Aktienmärkte durch einen weiter steigenden Euro scheint daher langsam entschärft zu werden. Denn die Akzeptanz für höhere Euro-Kurse lässt sich mit der guten Konjunktur im Euroraum auch immer besser begründen. "Die Stärke des Euro speist sich derzeit ohne Zweifel aus der günstigen Konjunkturlage", unterstreicht auch Claudia Windt von der Helaba.

Das Euro-Risiko sehen die Analysten der Deutschen Bank daher schwinden. Schließlich habe er bereits handelsgewichtet gegen einen Korb internationaler Währungen um 7 Prozent seit April zugelegt, das sollte zunächst reichen. Sie sehen das Euro-Dollar-Verhältnis um 1,17 Dollar pendeln, was bereits deutlich über ihrer Schätzung für den Fairen Wert von 1,10 Dollar liege und zum Jahresende eher in Richtung 1,07 Dollar tendieren sollte. Sie rechnen daher nun mit einer erneuten Euro-Schwäche als deren Gewinner sie unter anderem den Pharma-Sektor, Daimler, BMW, Deutsche Telekom und Brillenhersteller Luxottica ausmachen.

Unterstützung für diese Ansicht kommt von Charles St-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers. Er geht davon aus, dass US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen auf ihrer Rede in Jackson Hole am Freitagabend "deutlich hawkishere" Töne anschlägt. Dies werde dem Markt klarmachen, dass man das Tempo der US-Zinserhöhungen unterschätzt habe. Damit sollte auch der Dollar stärker werden. Marktteilnehmer gehen bei dieser Kombination aus Unterstützung von der Zins- und der Währungsseite davon aus, dass damit der breite Aktienmarkt mit nach oben gezogen wird.

Weiter gute Konjunkturdaten nötig

Potenzial für steigende Aktienkurse ist jedenfalls ausreichend vorhanden. Das zeigt unter anderem der auffallend stille Anstieg der Rohstoffpreise. Vor allem im Kupfer geht es ordentlich zur Sache, während nachrichtlich noch keine Jubelorgien über den Basic-Resources-Sektor zu hören sind. Solch starke Kursbewegungen ohne begleitenden Presselärm werden eher als typisch für den Beginn einer Rally gesehen und nicht für deren Ende.

Wichtig dabei ist nur, dass der Treibstoff dafür in Form stetig guter Konjunkturnachrichten nicht ausgeht. Besonders die kommende Woche könnte nun wegweisend für den gesamten Herbst werden. "Da mit dem September ein saisonal schwieriger Börsenmonat bevorsteht, sind überzeugende Frühindikatoren besonders wichtig", unterstreicht daher Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.

Der Fokus für den neuen Monat liege klar auf den beiden richtungsweisenden Notenbanksitzungen der EZB am 7. und der Fed am 20. September. Bereits in der kommenden Woche stünden aber wichtige Konjunkturdaten an, darunter besonders die deutschen und europäischen Inflationsdaten für August. In den USA blickt Greil vor allem auf das Verbrauchervertrauen, die Revision des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal sowie dann am Freitag auf den großen monatlichen US-Arbeitsmarkbericht und den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Industrie.

