Starker Ifo-Index deutet auf Wachstumsverstärkung 2017

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August weniger als erwartet eingetrübt, wobei die Geschäftserwartungen erneut stiegen. Volkswirte rechnen vor diesem Hintergrund mit einem weiter kräftigen Wirtschaftswachstum, warnen aber vor einer Unterschätzung außenwirtschaftlicher Risiken. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 105,9 (Vormonat: 106,0) Punkte, wie das Ifo-Institut nach seiner Umfrage unter rund 7.000 Managern mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 105,5 Punkte prognostiziert. Es ist der erste Indexrückgang seit Januar dieses Jahres.

Lampe: Ifo-Niveau angesichts der Risiken "gespenstisch"

Das Bankhaus Lampe findet den Optimismus der deutschen Unternehmen angesichts der bestehenden Risiken stark übertrieben. "Trotz des Rückgangs des Ifo-Index um ein Zehntel geht die Rekordjagd weiter. Angesichts der Risiken, die wir in der Welt haben, und angesichts der von der Europäischen Zentralbank geschaffenen künstlichen Normalität ist das gespenstisch", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

Commerzbank: Unternehmen beurteilen Aufschwung als sicher

Die Commerzbank betrachtet das anhaltend hohe Niveau des Ifo-Geschäftsklimas nicht als Vorboten steigender Wachstumsraten, sondern als Ausdruck eines als stabil und sicher wahrgenommenen Konjunkturaufschwungs. Chefvolkswirt Jörg Krämer schreibt in einem Kommentar: "Die befragten Unternehmen können ihre Geschäftslage nur als 'gut', 'befriedigend' oder 'schlecht' einstufen. Das Ifo-Geschäftsklima sagt also vor allem etwas über die Breite beziehungsweise die wahrgenommene Sicherheit der konjunkturellen Entwicklung - unabhängig davon, wie stark das Wachstum ist."

KfW hebt BIP-Prognose für 2017 auf 2,3 Prozent an

Die Förderbank KfW hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr deutlich angehoben. Den minimalen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im August findet sie nicht besorgniserregend. "Wir haben unsere Konjunkturprognose für Deutschland heute um jeweils 0,4 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent Realwachstum in den beiden Jahren 2017 und 2018 nach oben revidiert. Das ist merklich über der Potenzialrate", schrieb KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner in einem Kommentar zum Ifo-Index. Unter Berücksichtigung des Arbeitstageeffekts lauten die Prognosen nun auf 2,3 (bisher: 1,8) und 2,0 (1,6) Prozent.

Konsum und Investitionen stützen deutsches Wachstum im 2Q

Der private Konsum und die Investitionen sind im zweiten Quartal 2017 die wichtigsten Stützen des Wirtschaftswachstums in Deutschland gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, trugen zum Quartalswachstum von 0,6 Prozent der Privatkonsum 0,4 (Vorquartal: 0,2) Prozentpunkte bei und der Staatskonsum 0,1 (0,0) Punkte.

CPB: Welthandelsvolumen steigt im Juni um 0,5 Prozent

Das Volumen des Welthandels ist im Juni erneut gestiegen. Nach Erkenntnissen des niederländischen Planungsbüros (CPB) stieg es gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,5 Prozent, nachdem es im Mai um 1,9 Prozent zugelegt hatte. Daten zum Containerumschlag des Wirtschaftsforschungsinstitut RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) deuten darauf hin, dass der Welthandel auch im Juli zugelegt hat.

Investoren warten gespannt auf Draghi-Rede in Jackson Hole

EZB-Präsident Mario Draghi könnte beim Zentralbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming) seinen Kollegen die Show stehlen: Am Freitagmittag (21:00 MESZ) soll er eine Rede halten, in der er womöglich eine Wende in der europäischen Geldpolitik ankündigt. Die Arbeitslosenquote in Europa fällt und die Konjunktur hellt sich immer weiter auf. Ob er die Ankündigung tatsächlich schon in Jackson Hole macht, ist unklar.

Unicredit: Yellen und Draghi bewegen Märkte nicht stark

Unicredit rechnet nicht damit, dass es am Freitag infolge der Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi zu größeren Bewegungen an den Finanzmärkten kommen wird. "Sollte Yellen über den kurzfristigen geldpolitischen Ausblick reden, dürfte sie betonen, dass der Bilanzabbau bald beginnen wird", heißt es in einem Kommentar der Bank. In Bezug auf eine mögliche weitere Zinserhöhung in diesem Jahr werde Yellen sich wahrscheinlich nicht festlegen.

Unicredit: Jackson Hole dürfte Weg für höheren Euro ebnen

Nach Einschätzung der Unicredit werden die Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und von EZB-Chef Mario Draghi im Verlauf des Freitags den Weg ebnen für noch mehr Eurostärke in der kommenden Woche. Weil die US-Notenbank schon detaillierte Informationen zum bevorstehenden Bilanzabbau mitgeteilt habe, dürfte Yellens Rede den Dollar kaum bewegen.

Merkel gibt am Dienstag ihre Sommer-Pressekonferenz

Knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Dienstag ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz abhalten. Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte den Termin am Freitag bei einer Pressekonferenz für Dienstag, 10.30 Uhr im Bundespressehaus in Berlin an.

Bundesregierung begrüßt US-Kurs zur Ukraine

Die Bundesregierung hat die Ankündigungen der US-Regierung zur stärkeren Unterstützung der Ukraine im Grundsatz begrüßt. Die Äußerungen von Verteidigungsminister Jim Mattis seien eine "klare Positionierung", die insgesamt im Einklang mit der bisherigen US-Politik und auch mit der Beschlusslage in der EU stehe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Studie prognostiziert nach Brexit starken Jobaufbau in Frankfurt

Der Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union kann der Stadt Frankfurt und der Region Rhein-Main erheblichen Auftrieb verschaffen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine wissenschaftliche Studie der privaten WHU - Otto Beisheim School of Management, die von dem Verein Frankfurt Main Finance in Auftrag gegeben wurde. Die Initiative, der neben der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen zahlreiche Unternehmen angehören, hat sich die Stärkung des hiesigen Finanzplatzes auf die Fahnen geschrieben.

Türkei entlässt per Dekret weitere 900 Staatsangestellte

In der Türkei sind mehr als 900 Staatsangestellte unter dem Verdacht der Verbindung zu "Terrororganisationen" entlassen worden. Unter den 928 Betroffenen, die mit einem neuen Notstandsdekret am Freitag ihrer Posten enthoben wurden, sind Beamte der Verteidigungs-, Außen- und Innenministerien sowie der Streitkräfte. Zudem wurde zehn pensionierten Brigadegenerälen ihr Rang aberkannt.

Hurrikan "Harvey" vor der Golfküste der USA nimmt an Stärke zu

Der Hurrikan "Harvey" vor der Golfküste der USA hat an Stärke gewonnen. "Harvey" nehme rasch an Intensität zu und könne den Bundesstaaten Texas und Louisiana "lebensbedrohliche und zerstörerische" Überschwemmungen bringen, erklärte das US-Hurrikan-Warnzentrum (NHC). "Harvey" wurde in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf die zweite von fünf Hurrikan-Kategorien heraufgesetzt. In Texas liefen die ersten Evakuierungen an.

Schweden Juli Erzeugerpreise +0,6% gg Vormonat

Schweden Juli Erzeugerpreise +5,7% gg Vorjahr

