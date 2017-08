Frankreichs Präsident will die neuen EU-Mitglieder voll integrieren. Zu diesem Zweck sagt er Bulgarien Unterstützung zu. Die Außengrenzen sollen geschützt, die EU-Entsenderichtlinie reformiert werden.

Bulgarien will mit Frankreich zur Beseitigung des Sozial- und Lohndumpings in der EU zusammenarbeiten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Freitag nach einem Treffen mit seinem bulgarischen Amtskollegen Rumen Radew, beide Staaten seien sich über eine Reform der EU-Entsenderichtlinie einig. "Es sind Änderungen der jetzigen ...

