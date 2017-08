Das Board von Viking Malt hat Kasper Madsen (geboren 1961) zum neuen CEO / Managing Director der Viking Malt Group berufen. Er wird seine Position bei Viking Malt am 1. September 2017 antreten.

The Board of Viking Malt has selected Kasper Madsen (born 1961) as a new CEO Managing Director of the Viking Malt Group. He will start in Viking Malt 1.9.2017. Viking malt is the leading supplier of malt to breweries in Northern Europe and one of the global market leaders in supplying special malts to breweries and distilleries. (Photo: Business Wire)