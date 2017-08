Paris - Gemäß dem Motto "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden" hat Zink gerade ein neues 10-Jahres-Hoch markiert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Getrieben von den Spekulationen auf eine weiter zunehmende Nachfrage nach Stahl stehe das für dessen Herstellung notwendige Zink zurzeit ganz oben in der Gunst der Anleger, mit einem Kurs jenseits von 3.200 Dollar notiere das Basismetall auf einem Niveau wie zuletzt im August 2007. Das schon im ganzen ersten Halbjahr relativ hohe Angebotsdefizit habe die Notierung immer weiter steigen lassen. Vor allem die Nachfrage aus der boomenden chinesischen Industrie habe ihren Beitrag dazu geleistet.

