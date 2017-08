Frankfurt - Der Internationale Getreiderat hat seine Schätzung für die weltweite Weizenernte 2017/18 um 10 Mio. auf 742 Mio. Tonnen nach oben revidiert, so die Analysten der Commerzbank.Der globale Weizenmarkt solle nun einen Angebotsüberschuss von 4 Mio. Tonnen aufweisen (bisher 3 Mio. Tonnen Defizit). Der IGC habe sich damit der Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums angenähert, das einen Angebotsüberschuss von 6 Mio. Tonnen prognostiziere. Die Aufwärtsrevision der Weizenproduktion entfalle nahezu ausschließlich auf Russland, wo die Prognose um 9 Mio. auf 80 Mio. Tonnen nach oben revidiert worden sei. Die weltweiten Weizenbestände sollten daraufhin weiter steigen und am Ende des Erntejahres ein Rekordniveau von 248 Mio. Tonnen erreichen. Die Verfügbarkeit von Weizen sei somit reichlich, was keinen Spielraum für steigende Preise lasse.

