Frankfurt - Der Goldpreis tritt im Vorfeld der heutigen Reden von FED-Chefin Yellen und EZB-Präsident Draghi bei der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole auf der Stelle, so die Analysten der Commerzbank.Gold handele seit Anfang der Woche in einer immer enger werdenden Spanne knapp unterhalb von 1.290 USD je Feinunze. Sollte Yellen die weit reduzierten FED-Zinserhöhungserwartungen wiederbeleben - die FED Fund Futures würden aktuell nicht mal einen Zinsschritt bis Ende 2018 einpreisen - könnte dies Gold unter Druck setzen. Die Rede von Draghi könnte Einfluss auf den EUR/USD-Wechselkurs haben und den Goldpreis auf diese Weise beeinflussen.

Den vollständigen Artikel lesen ...