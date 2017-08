Frankfurt - Am Ölmarkt dreht sich derzeit alles um Wirbelsturm Harvey, berichten die Analysten der Commerzbank.Dieser solle in der kommenden Nacht als stärkster Sturm seit zwölf Jahren auf das amerikanische Festland treffen. Betroffen sei die Golfküste von Texas. Die (ölmarktspezifischen) Fakten zur Region: 17% der US-Rohölproduktion befinden sich im Golf von Mexiko, und davon waren laut der US-Sicherheitsbehörde gestern früher Abend unserer Zeit knapp 10% bzw. knapp 170 Tsd. Barrel pro Tag geschlossen, so die Analysten der Commerzbank. Dieser Ausfall führe allerdings am bisher gut versorgten Rohölmarkt kaum zu einer Preisreaktion.

Den vollständigen Artikel lesen ...