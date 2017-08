Die Insolvenz von Air Berlin beschäftigt die Republik. Der Vielflieger Herr K. jedenfalls wird Schokoladenherzen und Currywurst à la Sansibar vermissen - und fragt sich doch, ob er nicht mit schuld ist an der Pleite.

Als vergangene Woche die Pleite von Air Berlin publik wird, sitzt der Vielflieger Herr K. in einem Pulk nicht-ganz-so-vielfliegender Urlauber auf dem Berliner Flughafen Tegel. In den Sommermonaten mischt sich das Business-Publikum auf bisweilen magische Weise mit den Kunden des globalisierten Billigtourismus. Die Folge: Während Herr K. im taubenblauen Anzug nüchtern das "Handelsblatt" studiert, schreit neben ihm eine gewisse Naomi in pink-samtener Turnanzugkombi in ihr strassbesetztes Handy: "Wasmachischnjetzt, Mama?"

Jüngere Generationen halten ihr Mobiltelefon seit geraumer Zeit ja nicht mehr ans Ohr, sondern vor sich und schreien direkt auf das Display: "Der Enrico sacht, dass wir hier vielleicht nisch mehr von wegkommen aus de Airport, ne!?" Der Enrico stellt sich kurz darauf als durchaus geselliger Muscle-Shirt-Träger heraus, der sich mit Willst-was-was-willste-Blick zwischen Herrn K. und seine Naomi presst: "Die Saftschubsen sagen: alles grün. Die fliegen."

"Ja schon, aber auch wieder zurück von Palma? Oder muss isch dann in Italien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...