In den vergangenen Monaten wurde die deutsche Automobilbranche stark gebeutelt. Daimler will nun reagieren und sich für die Zukunft neu aufstellen. Die Geschäfte sollen dazu in eigene Gesellschaften ausgegliedert werden. Das Ziel: Als Holding will der Konzern flexibler auf den Wandel der Mobilität reagieren können.

