BERLIN (Dow Jones)--Die Opposition hält die Beteiligung von Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) an der Steuererklärungs-Firma Pareton für "instinktlos". Die Bundesregierung weist solche Kritik aber zurück. Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht in der Beteiligung seines Parlamentarischen Staatssekretärs kein Problem.

SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht sagte, "so viel Instinktlosigkeit" wie Spahn müsse man erst einmal aufbringen, "um als Fintech-Beauftragter der Bundesregierung Unternehmensanteile an einer Fintech-Firma zu kaufen". Sie forderte den CDU-Politiker dazu auf, sofort öffentlich zu machen, welche Einnahmen er daraus habe, und welche anderen Unternehmensbeteiligungen er noch besitze.

Die Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Hasselmann sah in Spahns Investition "einen klaren Interessenskonflikt", der Fragen aufwerfe. Es habe einmal Finanzexperten in der Union gegeben, die ein einfaches Steuersystem wollten - heute gebe es Finanzstaatssekretäre in der CDU, die an einem komplizierten Steuersystem mitverdienen wollten. "Dass Spahn diesen Interessenskonflikt nicht selbst erkennt, ist instinktlos", meinte auch sie.

Schäuble hält Vorgang für unproblematisch

Die Bundesregierung sieht jedoch keine Probleme in Spahns Einstieg bei dem Jungunternehmen, das eine Anwendung für Steuererklärungen betreibt. Ministeriumssprecherin Friederike von Tiesenhausen verwies auf das maßgebliche "Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre", und betonte, es lägen "keine Hinweise auf einen Verstoß" vor. "Der Vorgang ist rechtlich in Ordnung und ist damit auch für den Bundesfinanzminister unproblematisch", hob sie hervor. Schäuble wisse "über diesen Vorgang Bescheid".

Spahn selbst verteidigte sein Engagement mit dem Argument, er habe eigene Erfahrungen in der Gründerszene sammeln wollen. "Ich sehe darin kein Problem", sagte er der Bild-Zeitung. Es handele sich bei der fraglichen Firma "nicht um ein Fintech-Startup im eigentlichen Sinne", erklärte Spahn, der in dem Ministerium Beauftragter für Finanztechnologie-Firmen ist.

Die 2014 vom früheren Allianz-Angestellten Matthias Raisch gegründete Pareton GmbH entwickelt und vertreibt laut dem Magazin Bilanz eine Anwendung, die Steuererklärungen per App ermöglicht. Nach den Angaben stieg Spahn vor über einem Jahr mit 1,25 Prozent bei dem schwäbischen Unternehmen ein. Er investierte dafür laut Bild 15.000 Euro.

