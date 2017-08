Singapur (ots/PRNewswire) -



FarEye, eine Logistikmanagementlösung, ist zum bevorzugten Partner

von DHL eCommerce geworden, um seine Kundenerfahrung zu verbessern,

seine Ressourcen zu optimieren und sein Markenversprechen "Echtzeit"

zu erfüllen. DHL eCommerce ist ein Unternehmensbereich des weltweit

führenden Logistikunternehmens Deutsche Post DHL Group. Der Konzern

erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von über 57 Milliarden Euros. DHL

eCommerce bietet internationale Standardpaketzustellung für

Geschäftskunden an und unterstützt Geschäftsprozesse durch

ausgereifte E-Commerce-Versandlösungen und Technologie-Plattformen,

die helfen, verschiedene Online-Geschäfte zu ermöglichen.



(Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/547574/FarEye_Welcomes_DHL.jpg )



DHL eCommerce investiert kontinuierlich in Technologie, um

Prozesse sowie die Kommunikation zwischen allen Parteien zu

verbessern. FarEyes Plattform eignet sich hervorragend, da sie

nahtlos in die bestehenden Systeme der Organisation integriert werden

konnte und die IT-Infrastruktur flexibel und agil gestaltet hat. Als

SaaS-Plattform hat FarEye DHL eCommerce die Flexibilität geboten, je

nach Nachfrage im kleineren oder größeren Umfang tätig zu sein, was

dem Unternehmen den Vorteil verschafft hat, sich schnell an jedes

Arbeitsumfeld anzupassen.



DHL eCommerce hat Lieferanten nicht nur anhand der von ihnen

angebotenen Funktionen gemessen, sondern sie auch aus Perspektive des

"vorgeschlagenen Prozesses" ganzheitlich bewertet.



Charles Brewer, CEO, DHL eCommerce, kommentierte: "Mit dem raschen

Wachstum von eCommerce bietet sich uns eine fantastische Gelegenheit

für hochwertige Lösungen, die Online-Shoppern eine großartige

Kundenerfahrung sowie größere Auswahl, größeren Komfort und

verstärkte Kontrolle bieten werden. FarEyes Plattform ist skalierbar,

zukunftsorientiert und flexibel. Mit FarEye können wir für 'Freude'

sorgen, indem wir vollständige Transparenz der Logistikbewegungen

bieten und Kunden über jeden Schritt in 'Echtzeit' informieren."



Kushal Nahata, Mitgründer und CEO von FarEye, sagte: "FarEye ist

ein unverzichtbares Support-System für Marken, deren Fokus auf

verbesserter Kundenerfahrung sowie auf vollständig transparenter

Logistik liegt. Unsere Zusammenarbeit mit DHL eCommerce war sehr

begrüßenswert, da wir mit Branchenriesen konkurrierten. FarEye ist

eine Unternehmenstechnologieplattform und dieser Sieg ist ein Beleg

für die Kapazität und definierten Prozesse unserer Plattform. Wir

werden weiterhin nach Exzellenz streben und unsere Kunden zum

Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten machen."



FarEye hat sich als bevorzugter Partner für DHL eCommerce bewährt,

indem Ressourcen optimiert, die Kundenerfahrung mit

Echtzeit-Benachrichtigungen und intelligenter Analytik verbessert und

Paket-Shops durch vollständige Transparenz effizienter gestaltet

wurden.



FarEye ist eine datengesteuerte Technologieplattform, die täglich

etwa 1 Millionen Transaktionen durchführt, Erstversuche um 25 %

erhöht, die Treibstoffkosten um 28 % senkt und die Kundenbesuche um

66 % steigert.



