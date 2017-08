BERLIN (Dow Jones)--Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat Innenminister Thomas de Maiziere den als linksextremistisch eingestuften Verein Indymedia und die dazugehörige Internetseite verboten. Linksunten. Indymedia sei die einflussreichste Internetplattform gewaltbereiter Linksextremisten in Deutschland und werde zur Verbreitung von Beiträgen mit strafbaren und verfassungsfeindlichen Inhalten benutzt, erklärte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) kritisierte die Maßnahme als reine Wahlkampfsymbolik.

De Maiziere sagte, Indymedia nutze die Plattform seit Jahren zur Verbreitung von Beiträgen mit strafbaren und verfassungsfeindlichen Inhalten. "Auf der Plattform wird öffentlich zur Begehung von Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte und politische Gegner sowie zu Sabotageaktionen gegen staatliche und private Infrastruktureinrichtungen aufgerufen", meinte der Innenminister. Auch im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in Hamburg sei für gewaltsame Aktionen und Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen mobilisiert worden.

"Polizeitaktisch wichtig"

Der Hamburger BDK-Landesvorsitzende Jan Reinecke erklärte hingegen, die Maßnahme gegen die Webseite, die von einem Server im Ausland betrieben werde, sei "mehr Wahlkampf-Symbolik als sinnvoller Kampf gegen Linksradikale". Die Plattform sei für Ermittler zudem "polizeitaktisch sogar wichtig, um die Szene, ihre Pläne und Bekennerschreiben zu beobachten. Das fehlt den Polizisten nun in Zukunft", sagte Reinecke der Funke-Mediengruppe.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der sächsische Innenminister Markus Ulbig, hingegen betonte die Bedeutung des Verbotes. "Linksextremisten hat das Internetportal immer wieder eine Plattform geboten, um öffentlich zur Begehung von Straftaten aufzurufen, Gewaltaktionen zu planen und diese anschließend zu verherrlichen", erklärte der CDU-Politiker und ergänzte: "So etwas kann und wird sich unsere Gesellschaft nicht bieten lassen."

Der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Michael Frieser, stimmte dem zu. Über die Internetseite sei auch zu "Sabotageaktionen gegen staatliche und private Infrastruktureinrichtungen aufgerufen" worden.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 08:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.