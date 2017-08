- Termine vom 28. August bis 3. September - === M O N T A G, 28. August 2017 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/LBBW, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:20 FR/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit Frankreichs Präsident Macron und anderen Politikern nach Gesprächen zur Migration, Paris - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien geschlossen D I E N S T A G, 29. August 2017 07:30 DE/VTG AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 08:45 FR/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Sommer-PK zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Juni *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August - DE/Vapiano SE, Ergebnis 1H, Bonn M I T T W O C H, 30. August 2017 07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 3Q, Ehningen *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August 10:00 DE/Bundesbank und Bafin, PG zum Ergebnis der Niedrigzinsumfrage 2017, Frankfurt 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Frankfurt *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August 10:30 DE/Biotest AG, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - DE/Stellenindex BA-X August *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August D O N N E R S T A G, 31. August 2017 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) August *** 07:30 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q (09:45 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli *** 08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 08:45 FR/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, PG zur Finanzplatz-Studie, Frankfurt 10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 10:00 DE/DZ Bank, Ergebnis 1H, Frankfurt 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1H, Hamburg 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, PK zum Thema "Tourismus in Deutschland am Wendepunkt - Forderungen an die neue Bundesregierung", Berlin *** 11:00 IT/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 14:00 DE/VDA, Live-Web-PK mit Präsident Wissmann zur IAA Pkw 2017 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris *** 22:00 CH/Jahresüberprüfung der Blue-Chip-Indizes Stoxx-50 und Euro-Stoxx-50, Zürich F R E I T A G, 1. September 2017 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August 11:00 GR/BIP 2Q *** 11:15 IT/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede bei einem Forum des European House-Ambrosetti, Cernobbio 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan August (2. Umfrage) *** - US/Kfz-Absatz August - DE/Stada Arzneimittel AG, Ende der Nachfrist (um Mitternacht) zur Aktien-Andienung im Zuge der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Cinven - EU/Ratingüberprüfung für Tschechien (Fitch), Deutschland (Fitch), Litauen (S&P), Schweden (S&P), Malta (Moody's), Portugal (Moody's) S O N N T A G, 3. September 2017 *** 20:15 DE/TV-Duell von Bundeskanzlerin Merkel und SPD- Kanzlerkandidat Schulz ===

