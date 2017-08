Luis Fonsi und Daddy Yankee haben es mit ihrem Song "Despacito" nicht geschafft, zum 18. Mal auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts zu landen und damit einen neuen Chart-Rekord aufzustellen. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die beiden Puerto Ricaner liegen weiterhin gleichauf mit dem Rekord von Boney M. mit "Rivers of Babylon" aus dem Jahr 1978. Die neue Nummer eins ist Axwell-Ingrosso ("More Than You Know"). J. Balvin & Willy William ("Mi Gente") komplettieren das Podium. Unterdessen ist die deutsche Rockband "Eisbrecher" mit ihrem Album "Sturmfahrt" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts.

Auf Rang zwei folgt der Multiinstrumentalist Steven Wilson mit "To The Bone". Die bisherigen Spitzenreiterin Vanessa Mai landet mit "Regenbogen" auf dem dritten Platz. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.