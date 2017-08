Nicht wenige Anleger werden jetzt wohl hoffen und bangen, dass das, was die VW-Aktie gerade veranstaltet, ein kleines Doppeltief wird … und der Kurs dadurch wenigstens wieder in Richtung 135 Euro läuft statt in Richtung 120 Euro und tiefer abzurutschen. In der Tat hätte die Aktie (ISIN: DE0007664039) jetzt die Chance, sich vorerst zu stabilisieren. Aber es ist nur eine Chance. Ob sie genutzt wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Würde der Kurs die gestern und heute angesteuerte 20-Tage-Linie bei 128,71 auf Schlusskursbasis überwinden, wäre es nur noch ein Katzensprung, um die Chartzone 127,90/130,50 Euro unter sich zu lassen. Das würde ein Doppeltief vollenden, das rein rechnerisch die Basis für eine Gegenreaktion in den Bereich der zuvor gebrochenen ...

