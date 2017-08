Ende Juli war die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) noch in der markanten Widerstandszone 7,74/8,38 Euro nach unten abgewiesen worden. Bei 7,99 Euro lag das bisherige Jahreshoch, das da markiert wurde. Es folgte eine nicht gerade kleine Korrektur bis hinunter auf 6,65 Euro. Aber jetzt ist die Aktie plötzlich wieder da: in der Widerstandszone und am bisherigen Jahreshoch. Fast einen Euro hat Aixtron in dieser Woche damit zugelegt. Grandios. Aber woher kommt dieser plötzliche, erneute Zug in der Aktie? Neue Bilanzdaten? Analystenempfehlungen?

Ersteres kam nicht auf den Tisch. Und ja, die Baader Bank hatte am Dienstag ihr Kursziel für Aixtron angehoben - und das deutlich, von 5,50 auf 7,25 Euro. Aber man erkennt unschwer: Das ist ein Kursziel, das unter dem aktuellen Kurs liegt. Und trotzdem scheint das der Stein des Anstoßes gewesen zu sein, denn seit Dienstag läuft Aixtron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...