FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat vor dem wichtigen Notenbanker-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole wieder etwas Boden gut gemacht. Der Dax notierte am Freitagnachmittag 0,22 Prozent höher bei 12 207,49 Punkten, womit sich ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent andeutet. Seit seinem Rückschlag bis Mitte Juli pendelt der Leitindex zwischen 12 000 und 12 300 Punkten.

Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vertreten sind, legte am Freitag um 0,41 Prozent auf 24 844,32 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,62 Prozent auf 2273,45 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,15 Prozent.

Von Jackson Hole erhoffen sich Investoren geldpolitische Signale der Europäischen Zentralbank (EZB). In den Fokus rückt deshalb vor allem die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi, die allerdings erst nach Börsenschluss auf der Agenda steht. Draghi dürfte sich trotz starker Konjunkturdaten aus der Eurozone mit seinen Kommentaren eher zurückhalten, um den Euro nicht noch stärker aufzuwerten, glaubt Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Ein stärkerer Eurokurs erschwert die Exporte deutscher Unternehmen. Deren Stimmung hat sich im August etwas eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex blieb aber nahe seines Rekordhochs und fiel besser als befürchtet aus.

STEINHOFF ERHOLEN SICH ETWAS

Aktien von Steinhoff erholten sich teilweise von ihrem vortäglichen Kursbeben wegen eines Berichts über staatsanwaltliche Ermittlungen. Sie stiegen um 3,3 Prozent auf 3,93 Euro, nachdem sie am Donnerstag zwischenzeitlich um 17 Prozent und letztlich um etwa 10 Prozent abgesackt waren. Das "Manager-Magazin" hatte über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Bilanzfälschung berichtet

Eine Kaufempfehlung des US-Investmenthauses Stifel trieb die Papiere von Zalando um 1,5 Prozent nach oben. Analyst Scott Devitt hob sein Kursziel von 42 auf 45 Euro an. Damit sieht er im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag rund 12,5 Prozent Luft nach oben und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch. Die Aktien des Online-Modehändlers waren im Juni auf ein Rekordhoch bei 45,48 Euro gestiegen. Seither ging es um rund 12 Prozent nach unten.

ANALYSTENSTUDIE BEFLÜGELT LEONI

Leoni wird seine Aktionäre laut der Privatbank Berenberg mit einem starken Gewinnwachstum erfreuen. Analyst Fei Teng hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer deswegen an, schraubte das Kursziel von 65 auf 70 Euro nach oben und bestätigte seine Kaufempfehlung für die Aktie. Leoni-Titel waren mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent Spitzenreiter im MDax.

Die Titel von Stada erreichten bei 82,75 Euro ein weiteres Rekordhoch und notierten zuletzt 1,8 Prozent höher. Zuvor war bekannt geworden, dass die Investoren Bain und Cinven mit dem Arzneimittelkonzern über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verhandeln. Parallel hat der Investor Paul Singer seinen Stada-Anteil ausgebaut und nun Zugriff auf fast 13 Prozent der Stimmrechte. Singer könnte auf ein besseres Angebot als die von Bain und Cinven gebotenen 66,25 Euro je Aktie spekulieren.

BVB-AKTIE WEITER IM HÖHENRAUSCH

Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) profitierten erneut von Spekulationen um den Wechsel des Offensivspielers Ousmane Dembélé und kletterten um 2,5 Prozent an der SDax-Spitze. Laut "Bild" soll der Transfer des französischen Fußball-Nationalspielers von Dortmund zum FC Barcelona für 120 Millionen Euro perfekt sein. Dank Erfolgsprämien könne die Summe aber auf bis zu 150 Millionen steigen. Vor diesem Hintergrund kletterten die BVB-Titel auf den höchsten Stand seit 16 Jahren und gewannen allein im August mehr als ein Viertel an Wert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,04 Prozent auf 141,61 Punkte. Der Bund-Future verlor zuletzt 0,12 Prozent auf 164,47 Punkte. Für den Euro wurden zuletzt 1,1805 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1799 Dollar festgesetzt./edh/das

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0126 2017-08-25/15:04