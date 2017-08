Chefkontrolleur Carl Ferdinand Oetker hört auf, ebenso die meisten anderen Aufsichtsräte. Die neuen Eigentümer, die Finanzinvestoren Bain und Cinven wollen schnell einen Beherrschungsvertrag abschließen. Bei dem Medikamenten-Hersteller aus Bad Vilbel bei Frankfurt geht es nun Schlag auf Schlag.

Erst am vergangenen Freitag hatten sich Bain und Cinven die Mehrheit an Stada gesichert. Eine Woche später legen Oetker sowie vier weitere Aufsichtsratsmitglieder, darunter Opel-Vorständin Tina Müller, ihre Ämter nieder. Ihre Arbeit endet nun am 25. September. Nach dem Eigentümerwechsel und dem Start der Verhandlungen um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sehen Oetker und die weiteren Kontrolleure ihre Arbeit als erledigt an.

Der Rücktritt sei nicht auf Betreiben von Bain und Cinven erfolgt, heißt es in Bieterkreisen. Das mag sein. Doch zwischen Oetker und den neuen Eigentümern wäre es wahrscheinlich ohnehin nicht lange gut gegangen.

Bain und Cinven haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie - wie bei Übernahmen üblich - den Aufsichtsrat nach eigenem Gusto besetzen wollen. Und der Mittvierziger Oetker, der aus der gleichnamigen Bielefelder Pudding-Dynastie stammt, galt nicht gerade als Freund einer Übernahme durch Finanzinvestoren. "Dass Stada an Private Equtiy Investoren geht, war ursprünglich nicht das Ziel von Oetker", sagt einer, der bei vielen Gesprächen dabei war. Die Finanzinvestoren seien dem Familienunternehmer suspekt gewesen.

Umstrittene Übernahme

Wie es heißt, sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...