In Deutschland wird zu viel Strom produziert. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Export laut Studie verzehnfacht. Das bestätigt die Grünen in ihrer Forderung, die schmutzigen Kohlekraftwerke abzuschalten.

Die Grünen versuchen, rund vier Wochen vor der Bundestagswahl die Debatte um einen Kohle-Ausstieg anzuheizen. Eine am Freitag veröffentlichte Studie im Auftrag der Bundestagsfraktion bestätigte den Trend, dass sich die deutschen Stromexporte ins Ausland - vor allem wegen der hohen Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle - in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht hätten. Über die Studie hatte zuvor die "Rheinische Post" berichtet.

Grünen-Chef Cem Özdemir warb für einen

