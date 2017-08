Außenminister Sigmar Gabriel ruft die Führung von Thyssen-Krupp auf, sich nicht auf eine Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel zu versteifen. Es gebe Alternativen zu dem Plan - auch eine nationale Lösung sei denkbar.

Der idyllische Ort will so gar nicht zum Ernst der Lage passen: Tief im grünen Süden Duisburgs, eingerahmt von der silbrig schimmernden Seenplatte, trafen sich am Freitag Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und knapp 30 Betriebsräte der dortigen Hüttenwerke sowie Vertrauensleute und Funktionäre der IG Metall. Thema: Die Zukunft der deutschen Stahlindustrie und des Stahlstandortes Duisburg, mit knapp 20.000 Beschäftigten trotz aller Rationalisierungswellen der vergangenen Jahrzehnte immer noch der größte in Europa.

Die Arbeitnehmervertreter fürchten das Schlimmste, seit Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger vor knapp zwei Jahren die Verhandlungen mit dem britisch-indischen Konkurrenten Tata aufgenommen hat, um die Stahlsparten der beiden Konzerne zu fusionieren. Damit will der Konzernchef die Trennung vom Stahl einleiten, um sich stärker auf das lukrativere Industriegeschäft zu konzentrieren. Die Beschäftigten von Thyssen-Krupp fürchten, dabei auf der Strecke zu bleiben.

Schließlich will Hiesinger nach einer Fusion nicht nur deutlich kostengünstiger produzieren, indem Einheiten zusammengelegt und Synergien gehoben werden. Übergeordnetes Ziel ist die Konsolidierung der europäischen Stahlbranche. Ein solcher Schritt bliebe nicht ohne Auswirkung auf die Standorte und die Zahl der Beschäftigten. Seit Monaten protestieren die Arbeitnehmer vehement gegen die Pläne des Thyssen-Krupp-Vorstandes.

Unterstützung bekamen sie am Freitag vom Vizekanzler Gabriel: "Wenn Du dich bei der Suche nach Alternativen nur in eine Richtung bewegst, besteht die Gefahr, dass Du in einer Sackgasse landest." Er habe den Eindruck, dass sich der Vorstand von Thyssen-Krupp genau darin befinde. Der SPD-Politiker forderte das Management des Essener Industriekonzerns auf, Alternativen zu Tata zu prüfen. "Es gibt nationale, internationale und auch welche im Konzern", sagte er. Tue ...

