Der Stahlindustrie-Zulieferer SKW Metallurgie setzt auf einen US-Finanzinvestor als Retter vor der Pleite. Speyside Capital soll das unter seiner Schuldenlast und der Stahlkrise ächzende Unternehmen über einen Kapitalschnitt schlucken, wie SKW am Freitag in München mitteilte. Die Aktionäre sollen dabei ihren Einsatz fast komplett verlieren.

Durch den Tausch von 45 Millionen Euro Krediten in Eigenkapital soll Speyside auf 95 Prozent an SKW kommen. "Das ist eine sehr harte, aber dennoch alternativlose Forderung an ...

