Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das Sanya-Festival 2017 ("Festival"), eine internationale Tourismus-Werbeveranstaltung mit dem Thema "Romantische Einladung ins wunderschöne Sanya" wurde von der Stadtverwaltung von Sanya (einem Küstenort in Chinas Hainan-Provinz) organisiert und in Frankfurt am Main am 23. August 2017 erfolgreich zu Ende geführt. Die Mission des Festivals ist die Vertiefung der Beziehungen zwischen Sanya und Deutschland in den Bereichen Kultur, Gesundheitsfürsorge und Tourismus. Es soll eine kooperative Partnerschaft aufgebaut werden, in der beide Seiten sich gegenseitig als Reiseziele dienen. Die an der Informationstour beteiligten Regierungsbeamten und Führungskräfte der Reisebranche gaben eine allgemeine Einführung zu Sanya, betonten die Vorteile des Seebads als Reiseziel und präsentierten sein umfassendes Portfolio an Tourismusprodukten. Damit wollten sie deutschen Reisenden Sanya als Reiseziel für Ferien, Geschäftsreisen und Konferenzen schmackhaft machen. An der Veranstaltung nahmen nahezu zweihundert Gäste teil, darunter Konsul Tang Liwen vom chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt, Norber Noisser, Hessens Wirtschaftsminister, Markus Fehr, Vizepräsident der German-Sino Healthcare Group, Vertreter großer Reisebüros und Tourismusorganisationen, mehrere chinesische, deutsche und internationale Medienkanäle sowie eine Reihe von Frankfurter Prominenten.



Ein großer Anteil der Besucher in Sanya kommt, laut verfügbaren Informationen, aus Deutschland. Viele der deutschen Touristen, die Sanya besuchen, fliegen ab Frankfurt, einem der wichtigsten internationalen Luftverkehrsdrehkreuze in Europa. Die Stadtverwaltung von Sanya entschied sich für Frankfurt als eine Etappe auf seiner Festivaltour, um deutsche Touristen auf ihre Stadt als Reise- und Urlaubsziel aufmerksam zu machen und mehr Reisende aus Deutschland anzuziehen.



Sanyas Vizebürgermeister Bao Jian sagte auf der Veranstaltung: "Anfang 2007 knüpfte Sanya freundliche internationale Beziehungen mit Frankfurt, die einen Austausch zwischen den beiden Städten in mehreren Sektoren beinhalteten, darunter Kultur, Gesundheitsfürsorge und Tourismus. Zusätzlich ist die deutsche Medical Park Group mit der Unterstützung von Herrn Fehr eine Partnerschaft mit Chinas Shijiazhuang Pharmaceutical Group für die Entwicklung und den Bau eines deutsch-chinesischen Gesundheitsparks in Haitang Bay eingegangen, einem herrlichen Küstenstreifen in Sanya. Das Projekt soll, wenn es fertig ist, ein umfangreiches Wellness-Angebot für Reisende aus Deutschland beinhalten. Sanya und Frankfurt, die beide über ausgezeichnete Tourismusressourcen verfügen und Reiseziele der Weltklasse sind, vertiefen ihren Austausch und ihre Zusammenarbeit im Tourismusbereich ständig weiter, damit Reisende aus beiden Ländern ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln können."



Tang Liwen, Konsul am chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt, sagte: "Mit der Ausweitung der freundlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland bietet sich uns eine noch nie dagewesene Gelegenheit für den Austausch zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Tourismus und Kultur. Wir freuen uns auf eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Sanya und Frankfurt in vielen Sektoren, um den Tourismusmarkt in beiden Städten weiter auszubauen."



Herr Fehr hielt eine Rede über den Entwicklungsplan für den deutsch-chinesischen Gesundheitspark sowie die Aussichten für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit und meinte dazu: "Der Industriepark in Sanya, einer Stadt mit einer ausgereiften Gesundheitsversorgung, wird den Schwerpunkt auf Inspektion und Schulung, Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Medizintechnik sowie Inkubation legen. Wir sind hoch interessiert an der umfassenden Tourismuslandschaft von Sanya, die Tourismus, Gesundheitsfürsorge, Industrie und wissenschaftliche Forschung integriert. Das Tourismusbüro Heidelberg gab seine Pläne bekannt, Sanya im Oktober dieses Jahres einen Besuch abzustatten. Es ist uns eine große Ehre, die Tourismus-Partnerschaft mit Sanya einzugehen, und wir freuen uns auf eine umfangreiche Zusammenarbeit mit der Stadt im Tourismusbereich."



Im Rahmen des Festivals wurde eine Werbeveranstaltung mit dem Thema "Romantische Einladung ins wunderschöne Sanya" abgehalten, an der Tourismus-Dienstleister aus ganz Sanya teilnahmen. Bei dem Ereignis gab Tang Sixian, Rechercheur für die Tourismus-Entwicklungskommission von Sanya, eine umfassende Präsentation zu den Tourismus-Ressourcen und -Produkten von Sanya, Flügen und renommierten Hotelmarken sowie anderen Dienstleistungen für Touristen. Gao Jinhong, Executive bei Marriott International für Sanya und Präsident der Handelskommission der Provinz Hainan, machte die Gäste der Veranstaltung auf Premium-Produkte und -Services von internationalen Hotelmarken in Sanya aufmerksam und vermittelte ihnen ein tieferes Verständnis der angenehmen Urlaubsumgebung, die diese Stadt zu bieten hat. Weitere Teilnehmer an der Veranstaltung waren Vertreter der Frankfurter Niederlassung von China Southern Airlines sowie der Zweigstelle von Hainan Airlines in Berlin, die ihre neuen Flugrouten von Frankfurt nach Peking, Schanghai und Xi'an über Sanya ankündigten. Wang Jian, ein Vertreter von China Travel International Co. Ltd., gab die Einführung eines neuen Tourismusproduktes bekannt: "Travel in China - Come and Visit Sanya" (Chinareise - besuchen Sie Sanya). Die Werbeveranstaltung eröffnete neue Denkweisen für die Mitarbeiter deutscher Tourismusdienstleister, mit denen die Vertreter aus Sanya diskutierten, wie sie mehr Besucher aus Deutschland nach Sanya bringen (zum Beispiel über Singapur, Indonesien und Hongkong) und in der Zukunft eine umfangreichere Zusammenarbeit mit der deutschen Seite entwickeln können.



Sven Meyer, Geschäftsführer von BZ, sagte auf der Veranstaltung: "Sanya ist eine glänzende Perle, die sich im südchinesischen Meer versteckt. Mit seiner Vielzahl an Tourismus-Ressourcen und ausgezeichneten Urlaubshotels hat sich Sanya zu einem der weltweit beliebtesten Reiseziele unter deutschen Urlaubern entwickelt. Wir hoffen auf eine engere Zusammenarbeit mit den Tourismusdienstleistern von Sanya, um weitere Tourismusprodukte zu entwickeln und den Reiz der Stadt für Reisende aus Deutschland zu verbessern, die inzwischen visumsfrei in diesen fantastischen Urlaubsort gelangen können."



Die Veranstaltung betonte das umfassende Tourismusportfolio von Sanya, zu dem unter anderem Sehenswürdigkeiten, Ferienanlagen zum Ausspannen, Wassersport, Golfplätze und traditionelle chinesische Physiotherapie gehören. Sanya hat außerdem zwei Besonderheiten zu bieten: seinen tropischen Regenwald und sowie Einrichtungen, die dem Interesse an der Meeresforschung dienen. Die Teilnehmer wurden außerdem über eine Reihe interessanter Orte in der Umgebung von Sanya informiert, darunter die Buchten Yalong Bay, Haitang Bay, die Insel Wuzhizhou, die Sanya Nanshan Cultural Tourism Zone und Tianya Haijiao, sowie eine Vielzahl von Werbeprodukten für den Tourismus in Sanya: das Sanya-Reisealbum, die deutsche Version einer handgemalten Tourismuskarte von Sanya und eine Broschüre, die Gaststätten, Unterbringung, Shopping-Outlets und Attraktionen in der ganzen Stadt beschreibt. An der Veranstaltung nahmen viele Einheimische teil, die sich entweder über Reisemöglichkeiten nach Sanya informieren oder sich am interaktiven Programm beteiligen wollten.



Christin, eine Teilnehmerin aus Frankfurt, meinte dazu: "Es war eine erfolgreiche Werbeveranstaltung. Ich habe einiges über Sanya erfahren, obwohl die Stadt so weit von uns entfernt ist. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung habe ich erfahren, dass Sanya ein bezauberndes Urlaubsziel mit ausgezeichneten Tourismus-Ressourcen ist und dass Reisende aus unserem Land jetzt kein Visum mehr brauchen, um nach Sanya zu gelangen. Und damit bin ich entschlossen, Sanya zu besuchen."



Das Festival wurde bereits in Bangkok (Thailand), Kuala Lumpur (Malaysia), Dschakarta (Indonesien), Almaty (Kasachstan), Moskau (Russland) und London (VK) abgehalten, und nun ist es auch nach Frankfurt gekommen. Die Stadtverwaltung von Sanya plant weitere Werbeveranstaltungen rund um die Welt, um Sanya internationalen Tourismusmärkten vorzustellen und dem Badeort einen Namen zu machen.



Informationen zu Sanya



Sanya befindet sich am südlichsten Punkt der Insel Hainan in China und ist ein internationaler Badeort. Die Stadt wurde von Besuchern aus aller Welt aufgrund ihrer atemberaubenden Küste und ihres interessanten kulturellen Erbes als bester Badeort in China gelobt.



